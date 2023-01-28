Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников

С белорусской стороны границы нелегальные мигранты забросали камнями патруль польской пограничной службы. В результате задержан десяток нелегалов.

Патруль пытался помешать мигрантам

Пограничная служба Польши заявила, что 26 января 46 иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу. Пограничный патруль вмешался в один из инцидентов и был забросан камнями.

​ Раньше Белорусские пограничники жаловались, что украинские "провоцируют их" жестами

На территории обслуживания пограничного поста "Черемха" сотрудники обнаружили группу из 15 иностранцев, незадолго до этого нелегально пересекших польско-белорусскую границу. Прибывший на место происшествия патруль забросали камнями,

– говорится в сообщении.

Поврежден авто пограничной службы

Отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако, получил повреждения один из автомобилей пограничников.

Среди задержанных – два гражданина Турции, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям ("курьерам") и вернуться на белорусскую сторону границы.

Провокации на границе не что-то новое

Это не первый подобный случай. В апреле 2022 года польские пограничники тоже фиксировали попытку нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси, нападение белорусских военных.

Кризис на польско-белорусской границе обострился в ноябре 2021 года, когда толпа мигрантов, привезенных в Беларусь режимом Лукашенко, приблизился к польской территории. Мигрантам было поручено прорваться через польскую границу для давления на Польшу и, соответственно, на Европейский Союз, чтобы дестабилизировать ситуацию.