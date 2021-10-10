"Польский евромайдан": тысячи людей вышли на акцию "Остаюсь в ЕС"
Источник:RMF24
В Польше тысячи людей в воскресенье, 10 октября, приняли участие в акции в поддержку Польши в составе Евросоюза. Только в Варшаве на улицы вышли около 100 тысяч поляков.
Кроме польской столицы, акции также состоялись в Кракове, Познани и Вроцлаве. Участие в мероприятии приняли оппозиционные политики и общественные активисты.
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Самая масштабная акция состоялась на Замковой площади в Варшаве.
В частности, туда пришел экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Накануне он призвал людей принять участие в мероприятии и спасать Польшу.
Группа перебранцев в судейских тогах по приказу лидера правящей партии Ярослава Качиньского – 24 канал) с нарушением конституции решила вывести Польшу из ЕС,
– подчеркнул Туск.
Акция "Остаюсь в ЕС" в Варшаве / Фото Donald Tusk и Rafał Trzaskowski
Журналистка Бабакова об акции
Журналистка Елена Бабакова заявила, что в Польше прошли многотысячные демонстрации против политики правительства "Права и справедливости". Сейчас политсилу возглавляет Ярослав Качиньский.
По словам журналистки, оппозиция оспаривает действия партии, которые могут привести к выходу страны из ЕС.
"Действительно ли хочет ли "Право и справедливость" "Полэкзита" (по моему мнению – нет, но пример Британии показал что очевидное заигрывание с этой темой может завершиться не так как было)", – заявила Бабакова.
Что обострило ситуацию
- Напряжение в отношениях Польши и ЕС появилось уже давно. В частности, зимой 2019 года на фоне скандала вокруг судебной реформы даже говорилось о возможном исключении страны из ЕС.
- В октябре 2021 года Конституционный суд Польши принял решение, что европейское право не может быть выше национального законодательства.
- В ЕС уже пригрозили последствиями.