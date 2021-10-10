"Польский евромайдан": тысячи людей вышли на акцию "Остаюсь в ЕС"

В Польше тысячи людей в воскресенье, 10 октября, приняли участие в акции в поддержку Польши в составе Евросоюза. Только в Варшаве на улицы вышли около 100 тысяч поляков.

Кроме польской столицы, акции также состоялись в Кракове, Познани и Вроцлаве. Участие в мероприятии приняли оппозиционные политики и общественные активисты.

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Самая масштабная акция состоялась на Замковой площади в Варшаве.

В частности, туда пришел экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Накануне он призвал людей принять участие в мероприятии и спасать Польшу.

Группа перебранцев в судейских тогах по приказу лидера правящей партии Ярослава Качиньского – 24 канал) с нарушением конституции решила вывести Польшу из ЕС,

– подчеркнул Туск.

Акция "Остаюсь в ЕС" в Варшаве / Фото Donald Tusk и Rafał Trzaskowski

Журналистка Бабакова об акции

Журналистка Елена Бабакова заявила, что в Польше прошли многотысячные демонстрации против политики правительства "Права и справедливости". Сейчас политсилу возглавляет Ярослав Качиньский.

По словам журналистки, оппозиция оспаривает действия партии, которые могут привести к выходу страны из ЕС.

"Действительно ли хочет ли "Право и справедливость" "Полэкзита" (по моему мнению – нет, но пример Британии показал что очевидное заигрывание с этой темой может завершиться не так как было)", – заявила Бабакова.

Что обострило ситуацию