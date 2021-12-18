Польский пограничник сбежал в Беларусь: пропагандисты записали с ним интервью

Военный из Польши попросил у Беларуси политическое убежище из-за "несогласия с миграционной политикой своей страны". Пропагандисты уже записали с ним интервью, а командиров солдата уволили с должностей.

В Польше на участке пограничного поста Тушемля Гродненской пограничной группы сообщили об исчезновении военного.

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Из Польши в Беларусь дезертировал военный

Инцидент произошел вечером 16 декабря. Мужчина оставил свое оружие в расположении части. Товарищи рассказали, что до окончания службы ему оставалось несколько дней. После этого начались поисковые работы.

В Беларуси записали с ним интервью

Белорусские пограничники сразу заявили, что военнослужащего по имени Эмиль Чечко задержали в пограничной полосе. После этого он попросил политическое убежище "в связи с несогласием с политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного отношения к беженцам".

В Беларуси обнародовали фото военного / Пограничники Беларуси

После побега солдат дал большое интервью белорусским провластным СМИ. Фото с военным и камерой в сети распространила журналистка.

Пропагандисты записали с мужчиной интервью / Фото Ксения Лебедева LIVE

Командиров военного уволили

Впоследствии в польском Минобороны сообщили, что приняли меры касательно руководства дезертировавшего солдата.

После получения рапорта от командира дивизии генерала Радомского министр Мариуш Блащак принял решение уволить со своих постов командиров солдата, который оказался в Беларуси,

– говорится в сообщении.

В частности, должности лишили командира батареи, командира взвода и командира 2-го дивизиона в Венгожеве.

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