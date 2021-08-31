Польский премьер предлагает ввести на границе с Беларусью чрезвычайное положение
Источник:Rzeczpospolita
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов. Постановление должен одобрить президент Анджей Дуда.
Моравецкий отметил, что ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за действий режима Александра Лукашенко.
Ранее Польша направила полицейских на границу Литвы и Беларуси
Глава правительства Польши просит ввести чрезвычайное положение
Премьер-министр Польши напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши.
Именно поэтому сегодня (31 августа – 24 канал) Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне,
– сообщил Моравецкий.
По его словам, Литва и Латвия уже ввели необходимые меры, чтобы предотвратить наплыв мигрантов.
В то же время министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение будет касаться 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. На их территории запретят проводить демонстрации. Каминский также обратил внимание, что это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши.
Мигранты на границе Беларуси и Польши
- ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный президент в ответ заявил, что"Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".
- Однако фактически белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через свою границу на польскую, а обратно – уже нет.
- Министр национальной обороны Мариуш Блащак ранее анонсировал, что Польша соорудит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра.