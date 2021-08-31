Польский премьер предлагает ввести на границе с Беларусью чрезвычайное положение

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов. Постановление должен одобрить президент Анджей Дуда.

Моравецкий отметил, что ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за действий режима Александра Лукашенко.

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Глава правительства Польши просит ввести чрезвычайное положение

Премьер-министр Польши напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши.

Именно поэтому сегодня (31 августа – 24 канал) Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне,

– сообщил Моравецкий.

По его словам, Литва и Латвия уже ввели необходимые меры, чтобы предотвратить наплыв мигрантов.

В то же время министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение будет касаться 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. На их территории запретят проводить демонстрации. Каминский также обратил внимание, что это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши.

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