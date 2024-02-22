Чем для польского правительства может завершиться опасная игра

Когда смотрю на то, что происходит в Польше, то меня не покидает ощущение, что я смотрю на Украину десятилетней давности.

Польское правительство играет в опасную игру

На первый взгляд, нет ничего общего. Но на самом деле есть очень много общих черт, которые еще потом вылезут полякам боком.

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То, что происходит, – это правительственная акция, которая призвана принудить Украину к уступкам в экономической сфере, пользуясь тем, что Польша сейчас является важной с точки зрения транзита всего необходимого для нашего государства.

Польское правительство, конечно, могло бы само просто заблокировать границу. Однако оно выбрало гибридный формат блокады, когда блокируют какие-то фермеры, но под полной защитой со стороны полиции и других государственных структур. Схема беспроигрышная, потому что можно говорить, что политика здесь ни при чем, люди имеют право на протест и т.д.

Но эта "выигрышная" схема такая "выигрышная" только на первый взгляд. Уже очевидно, что непосредственные организаторы и участники акций – это прямая российская агентура, которая уже неоднократно светилась ранее. Но вместо того, чтобы всех их интернировать, польское правительство пытается их использовать. Мотивация здесь тоже понятна – в случае чего можно будет списать все на "маргиналов", и забыть. Так они считают.

Но сама игра предельно опасна, потому что польская власть, фактически, отдает силовые полномочия (останавливать поезда, автобусы, высыпать зерно) откровенной российской агентуре. Она приучает собственную полицию, что это – нормально.

Готовый российский сценарий для Польши

Раньше я не сомневался, что Россия попытается пойти на прямую локальную агрессию против НАТО. Не ради того, чтобы захватить какое-то государство, а просто показать недейственность Альянса, развалить его и заставить всех признать новые "геополитические реалии", в которых Восточная Европа будет вынуждена договариваться с российским режимом.

Я думал, что объектом атаки может быть Литва. Небольшое государство с небольшой армией, которое еще и расположено между сателлитом – Беларусью – и захваченным сталинской властью Кенигсбергом (сейчас Калининград – 24 Канал). Сейчас я вижу, что основным объектом атаки будет Польша, сама атака будет гибридной, при прямом участии так называемых фермеров.

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Сценарий может быть следующий: провокация с терактом против протестующих, в которой могут быть жертвы, или какая-то стрельба, покушения и убийства. Далее "возмущение" фермеров, которые начинают его выражать в акциях протеста. Пока власть немного парализована ситуацией, протестующие переходят к захвату административных зданий в каких-то приграничных городах. Желательно – ближе к Беларуси и Сувалкам. Почему Сувалкам? Потому что именно там есть легендарный "коридор" в Калининградскую область.

Относительно механизма захвата, то он отработан. Посмотрите на Донецк и Луганск 2014 года. Полиция может не противодействовать, потому что ее приучили покрывать протестующих, а политики будут бояться давать приказы разгонять электорат. Это тоже было в Украине в 2014 году.

Далее надо захватить какую-то территорию. После чего через границу перемещаются подготовленные спецназовцы, которые должны закрепиться на рубежах и ударить в спину по пограничникам. На этом этапе главное сломать границу изнутри. После чего уже могут заходить войска.

Далее уже провозглашение "ПНР", просьба о вступлении в "Союзное государство" с московитами, и немедленное объявление о "защите от ОДКБ" новозахваченных территорий. НАТО – унижено. Цель – достигнута. Фантастика?

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Здесь нет ничего, чего бы уже не применяла Россия ранее. Инструментарий для этого есть – польские фермеры, с которыми заигрывает собственное правительство, несмотря на подконтрольность движения россиянам. Так называемая "ДНР" тоже начиналась с движения немногих маргиналов, которые бегали с флагами, а здесь – вполне организованная сила.

Польша может купить еще миллион HIMARS, но против гибридных угроз они неэффективны. Против гибридных угроз должна работать контрразведка, а здесь, я уже вижу, oj все плохо. Как было плохо в Украине в 2014 году.