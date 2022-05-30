Полсотни оккупантов, САУ, минометы, танк и БМП: что ВСУ удалось уничтожить за сутки на Востоке

Завершается 96-й день решительного сопротивления Украины российским оккупантам. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.

В частности, в течение 30 мая в Донбассе Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов . Об этом сообщили в Оперативно-тактическом командовании "Восход" на официальной странице в фейсбуке.

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Потери захватчиков на Востоке за 30 мая

Самые ожесточенные бои продолжаются в пределах Донецкой и Луганской областей – битва за украинский Донбасс продолжается. Да, наши защитники и защитницы продолжают сдерживать российских оккупантов в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что ВСУ за сутки 30 мая уничтожили на этом отрезке фронта:

личного состава захватчиков – до 50 человек;

вражеских танков – 1 единица;

боевых машин пехоты кафиров – 1 единица;

самоходных артиллерийских установок врага – 1 единица;

минометов – 3 единицы;

беспилотных летательных аппаратов – 1 единица.

Общие потери врага за время полномасштабной войны против Украины по состоянию на 30 мая:

К слову, с начала активной фазы войны с 24 февраля Вооруженным Силам Украины по всей территории нашего государства удалось уничтожить :

личного состава российских оккупантов – около 30 350 человек ;

; танков врага – 1 349 единиц;

боевых бронированных машин – 3 282 единицы;

артиллерийских систем противника – 643 единицы;

реактивных систем залпового огня – 205 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолётов – 174 единицы;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 507 единиц;

крылатых ракет – 118 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 258 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

Так, в последние дни, в том числе через активные наступательные и штурмовые действия на Востоке, враг ежесуточно в целом теряет в войне против Украины около 100 – 200 своих военных . При этом в Генштабе Вооруженных Сил Украины подчеркивают, что количество ликвидированных захватчиков является ориентировочным, ведь активные боевые действия усложняют подсчет.

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