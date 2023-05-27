Полтавщину всколыхнуло ощутимое землетрясение
Вечером 26 мая жители Полтавской области почувствовали толчки. Причиной тому стало землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения зафиксировали около 30 километров западнее Полтавы. Местные жители в сети отмечают, что почувствовали подземные толчки.
Интересно Золочев во Львовской области засыпало градом: фото и видео с эпицентра циклона
Что известно о землетрясении на Полтавщине
Землетрясение зафиксировали около 21:38 по киевскому времени в Решетиловском районе области в районе сел Белокони и Кукобовка. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров.
По международной классификации это землетрясение относится к слабым. Не все люди его ощущают.
Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,
– отметили в Главном центре спецконтроля.
Также специалисты отмечают, что это не первое землетрясение за последние месяцы, которое зафиксировали в области. Например, 3 октября 2022 года в области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, а 14 января 2023 года – 2,7.
Ученые просят местных жителей, если они ощущали землетрясение, написать им, чтобы помочь в исследованиях. Написать Главному центру спецконтроля вы можете по ссылке.
Львовщину накрыл мощный град
Днем 26 мая в Золочеве Львовской области, выпал мощный град. Местные жители публиковали кадры в сети, на которых видно, что град был размером в куриное яйцо.
Град буквально укрыл землю. О пострадавших или повреждениях построек вследствие падения такого большого града нет.