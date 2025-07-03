Россияне терроризировали Полтаву дронами с утра: жуткие фото последствий атаки
- 3 июля Россия обстреляла Полтаву, что привело к пожарам и гибели 2 человек; 10 человек получили ранения.
- ГСЧС и другие службы продолжают ликвидацию последствий атаки; развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оккупанты обстреляли Полтаву утром 3 июля. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, возникли пожары в отдельных зданиях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Последствия российского террора
Российские захватчики совершили атаку на Полтаву 3 июля. В результате обстрела города возникли пожары в отдельных зданиях. На местах работают подразделения ГСЧС.
Последствия обстрела Полтавы: смотрите фото ГСЧС Полтавской области
В ГСЧС подчеркнули, что по состоянию на 10:58 известно о 2 погибших и 10 травмированных людей. Чрезвычайники спасли 10 человек, один из пожаров локализован.
Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела. На месте работают психологи ГСЧС, медики и представители всех соответствующих служб города,
– объяснили в ГСЧС.
Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОГА Владимир Когут рассказал, что на месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. На месте работают экстренные службы.