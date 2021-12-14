В Полтаве хотят выразить недоверие Мамаю за выражение о "войне России и США"

Активисты собрали подписи депутатов для проведения внеочередной сессии Полтавского горсовета. На ней хотят выразить недоверие главе общины Александру Мамаю.

Необходимое количество подписей от депутатов собрали представители общественного союза "Координационный Совет общественных организаций участников АТО". Об этом изданию рассказал член Союза Тарас Гапон.

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Мамаю хотят выразить недоверие

Внеочередную сессию Полтавского городского совета хотят созвать на 31 декабря. По словам Тараса Гапона, члены общественного союза участников АТО собрали 19 подписей вместо необходимых 14.

Идею поддержали

9 представителей партии "Слуга народа",

6 – от "Родного города",

по 2 – от "Евросолидарности" и "Свободы".

На заседании хотят отстранить Александра Мамая от должности из-за его высказываний в эфире одного из телеканалов относительно войны на Донбассе.

Заявление Мамая о войне на Востоке: что известно

4 декабря Мамай в эфире пророссийского канала заявил, что на Донбассе "брат идет на брата", а на нашей территории воюют Россия и США. В то же время он ни разу не сказал о нападении России на Украину.

Через несколько дней мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" из-за его скандальных высказываний о войне на востоке.

. Согласно законодательству, для назначения внеочередной сессии горсовета необходимо собрать подписи 14 депутатов. Если городской глава не созывает сессию, через две недели это может сделать секретарь горсовета. Для отстранения городского главы следует провести тайное голосование, во время которого по меньшей мере 28 депутатов должны поддержать это решение.

Что сказал Мамай в интервью: смотрите видео