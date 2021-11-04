В Полтаве люди подрались за последнее сидячее место в троллейбусе: шокирующее видео

Курьезный инцидент произошел в полтавском троллейбусе. Между местными жителями завязалась драка за последнее свободное сидячее место в нем.

Это произошло в четверг, 4 ноября. Двое агрессивных мужчин подрались, когда троллейбус находился на остановке "улица Шевченко".

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Не все пассажиры троллейбуса были в масках

Как пишут в сети, причиной конфликта стало желание занять последнее свободное сидячее место в транспорте. Пассажиры пытались вытолкать друг друга из троллейбуса. При этом, использовали нецензурные слова. Их пытались разнять очевидцы инцидента.

Участники драки и несколько других пассажиров находились в салоне без защитных масок или с ними, но спущенными на подбородок. Очевидно, что о соблюдении необходимой социальной дистанции даже не говорилось.

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