В Полтаве люди подрались за последнее сидячее место в троллейбусе: шокирующее видео
Источник:телеграм-канал V Poltave
Курьезный инцидент произошел в полтавском троллейбусе. Между местными жителями завязалась драка за последнее свободное сидячее место в нем.
Это произошло в четверг, 4 ноября. Двое агрессивных мужчин подрались, когда троллейбус находился на остановке "улица Шевченко".
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Не все пассажиры троллейбуса были в масках
Как пишут в сети, причиной конфликта стало желание занять последнее свободное сидячее место в транспорте. Пассажиры пытались вытолкать друг друга из троллейбуса. При этом, использовали нецензурные слова. Их пытались разнять очевидцы инцидента.
Участники драки и несколько других пассажиров находились в салоне без защитных масок или с ними, но спущенными на подбородок. Очевидно, что о соблюдении необходимой социальной дистанции даже не говорилось.
Люди подрались в троллейбусе: видео с телеграм-канала V Poltave (осторожно, есть ругань, 18+)
Полтава – в красной зоне карантина
- Отметим, что в Полтаве ввели красную зону карантина с понедельника, 19 октября. В начале ноября жесткие ограничения ввели и в Горишних плавнях. Однако другие города областного значения и все 25 районов области являются "оранжевыми".
- В связи с карантинными требованиями, количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспорта и указана в его регистрационных документах.