Це сталося у четвер, 4 листопада. Двоє агресивних чоловіків почубилися, коли тролейбус перебував на зупинці "вулиця Шевченка".

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Не всі пасажири тролейбусу були у масках

Як пишуть у мережі, причиною конфлікту стало бажання зайняти остання вільне сидяче місце у транспорті. Пасажири намагалися виштовхати один одного із тролейбуса. При цьому, використовували нецензурні слова. Їх намагалися розборонити очевидці інциденту.

Учасники бійки та кілька інших пасажирів перебували у салоні без захисних масок або з ними, але спущеними на підборіддя. Очевидно, що про дотримання необхідної соціальної дистанції навіть не мовилося.

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