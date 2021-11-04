Це сталося у четвер, 4 листопада. Двоє агресивних чоловіків почубилися, коли тролейбус перебував на зупинці "вулиця Шевченка".
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Не всі пасажири тролейбусу були у масках
Як пишуть у мережі, причиною конфлікту стало бажання зайняти остання вільне сидяче місце у транспорті. Пасажири намагалися виштовхати один одного із тролейбуса. При цьому, використовували нецензурні слова. Їх намагалися розборонити очевидці інциденту.
Учасники бійки та кілька інших пасажирів перебували у салоні без захисних масок або з ними, але спущеними на підборіддя. Очевидно, що про дотримання необхідної соціальної дистанції навіть не мовилося.
Люди побилися у тролейбусі: відео з телеграм-каналу V Poltave (Обережно, є лайка, 18+)
Полтава – у червоній зоні карантину
- Зазначимо, що у Полтаві запровадили червону зону карантину з понеділка, 19 жовтня. На початку листопада жорсткі обмеження ввели й у Горішніх плавнях. Натомість інші міста обласного значення та всі 25 районів області є "помаранчевими".
- Згідно з карантинними вимогами, кількість пасажирів у громадському транспорті не має перевищувати кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспорту й вказана у його реєстраційних документах.