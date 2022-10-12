Из-за удара врага по Полтавщине значительно повреждена исправительная колония: там находились несовершеннолетние

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области 10 октября. В результате повреждения получило здание воспитательной колонии.

Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. О пострадавших информации нет.

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В Полтавской области повреждена исправительная колония

Во время ракетного удара, который нанесла Россия в Полтавской области, получило значительные повреждения здание Кременчугской воспитательной колонии, где находились несовершеннолетние.

После осмотра стало известно, что в исправительной колонии повреждены:

здание штаба (окна и оконные рамы);

здание медчасти, клуба и столовой;

здание продовольственно-вещественного склада;

здание межзонного КПП;

здания двух общежитий;

производственный корпус;

здание для служебных собак с вольером;

гараж;

здание школы и ПТУ;

здание питомника служебных собак.

В общей сложности повреждены 256 окон, стекло и деревянные рамы на 11 объектах учреждения.

Как выглядит поврежденная исправительная колония в Полтавской области / Фото Дмитрий Лубинец

Атака россиян на Полтавскую область

11 октября россияне атаковали Полтавщину. Впрочем, силам Противовоздушной обороны удалось сбить две вражеские ракеты. Как сообщал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, в результате падения обломков одной из российских ракет пострадали 3 человека. Им была оказана медицинская помощь.

10 октября три российских ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчугском районе. Это привело к перебоям со светом и водоснабжением по всей области. Одновременно одну ракету и один иранский "Шахид" сбили.

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