Из-за удара врага по Полтавщине значительно повреждена исправительная колония: там находились несовершеннолетние
Источник:Дмитрий Лубинец
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области 10 октября. В результате повреждения получило здание воспитательной колонии.
Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. О пострадавших информации нет.
Обратите внимание В Кременчугском районе Полтавщины сработала ПВО
В Полтавской области повреждена исправительная колония
Во время ракетного удара, который нанесла Россия в Полтавской области, получило значительные повреждения здание Кременчугской воспитательной колонии, где находились несовершеннолетние.
После осмотра стало известно, что в исправительной колонии повреждены:
- здание штаба (окна и оконные рамы);
- здание медчасти, клуба и столовой;
- здание продовольственно-вещественного склада;
- здание межзонного КПП;
- здания двух общежитий;
- производственный корпус;
- здание для служебных собак с вольером;
- гараж;
- здание школы и ПТУ;
- здание питомника служебных собак.
В общей сложности повреждены 256 окон, стекло и деревянные рамы на 11 объектах учреждения.
Как выглядит поврежденная исправительная колония в Полтавской области / Фото Дмитрий Лубинец
Атака россиян на Полтавскую область
11 октября россияне атаковали Полтавщину. Впрочем, силам Противовоздушной обороны удалось сбить две вражеские ракеты. Как сообщал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, в результате падения обломков одной из российских ракет пострадали 3 человека. Им была оказана медицинская помощь.
10 октября три российских ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Кременчугском районе. Это привело к перебоям со светом и водоснабжением по всей области. Одновременно одну ракету и один иранский "Шахид" сбили.
Достойно внимания – Подоляк отреагировал на массированный ракетный удар по Украине: смотрите видео