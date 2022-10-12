Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Про постраждалих інформації немає.
Зверніть увагу У Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО
На Полтавщині пошкоджена виправна колонія
Під час ракетного удару, який здійснила Росія у Полтавській області, зазнала значних ушкоджень будівля Кременчуцької виховної колонії, де перебували неповнолітні.
Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджені:
- будівля штабу (вікна та вікні рами),
- будівля медчастини, клубу та їдальні,
- будівля продовольчо-речового складу,
- будівля міжзонного КПП,
- будівлі двох гуртожитків,
- виробничий корпус,
- будівля для службових собак з вольєром,
- гараж,
- будівля школи та ПТУ,
- будівля розплідника службових собак.
Загалом пошкоджені 256 вікон, скло та дерев’яні рами на 11 об’єктах установи.
Який вигляд має пошкоджена виправна колонія на Полтавщині / фото Дмитро Лубінець
Атака росіян на Полтавщину
11 жовтня росіяни атакували Полтавщину. Втім, силам Протиповітряної оборони вдалося збити 2 ворожі ракети. Як повідомляв очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок падіння уламків однієї з російських ракет постраждали 3 людини. Їм надали медичну допомогу.
10 жовтня три російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області. Водночас одну ракету та один іранський "Шахід" збили.
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