Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Про постраждалих інформації немає.

Зверніть увагу У Кременчуцькому районі Полтавщини спрацювала ППО

На Полтавщині пошкоджена виправна колонія

Під час ракетного удару, який здійснила Росія у Полтавській області, зазнала значних ушкоджень будівля Кременчуцької виховної колонії, де перебували неповнолітні.

Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджені:

будівля штабу (вікна та вікні рами),

будівля медчастини, клубу та їдальні,

будівля продовольчо-речового складу,

будівля міжзонного КПП,

будівлі двох гуртожитків,

виробничий корпус,

будівля для службових собак з вольєром,

гараж,

будівля школи та ПТУ,

будівля розплідника службових собак.

Загалом пошкоджені 256 вікон, скло та дерев’яні рами на 11 об’єктах установи.

Який вигляд має пошкоджена виправна колонія на Полтавщині / фото Дмитро Лубінець

Атака росіян на Полтавщину

11 жовтня росіяни атакували Полтавщину. Втім, силам Протиповітряної оборони вдалося збити 2 ворожі ракети. Як повідомляв очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок падіння уламків однієї з російських ракет постраждали 3 людини. Їм надали медичну допомогу.

10 жовтня три російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області. Водночас одну ракету та один іранський "Шахід" збили.

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