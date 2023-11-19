На Полтавщине на мусорнике нашли младенца: ребенок в больнице, его родных ищет полиция
Источник:ГУНП в Полтавской области
19 ноября стало известно, что в Полтавской области на помойке нашли младенца. Об этом сообщили полицейские, которые сразу же отправились на место происшествия.
В отделе №1 Кременчугского райуправления полиции в Глобине сообщили, что к ним обратился местный житель. Он рассказал, что на мусорнике нашел живого младенца. После полученной информации правоохранители сразу же отправились на место происшествия.
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Ребенок находится в больнице
Начальник отдела Сергей Джулай отметил, что сообщение поступило 19 ноября около 13:00. По его словам, на место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции, эксперты, кинологи, оперативники и участковые офицеры полиции и медицины.
Сергей Джулай отметил, что скорая забрала ребенка в перинатальный центр города Кременчуга. Крошка получает всю необходимую медицинскую помощь. Известно, что младенец в состоянии средней тяжести.
Правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их цель – установить лицо, выбросившее на помойку ребенка. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Несколькими днями раньше мы рассказывали о другом инциденте с маленьким ребенком. Так, в Киеве мужчина набросился на девушку с ребенком в коляске в маршрутном такси.
Мать мужчины рассыпалась проклятиями
- Известно, что инцидент произошел на Виноградаре в маршрутке №173. Конфликт вспыхнул между молодой мамой, которая ехала с коляской и младенцем, а также женщиной и ее сыном. Мужчине и его матери не понравилось, что молодая мама преградила выход из маршрутки, из-за чего они начали оскорблять ее.
- Молодая мама рассказала, что зашла в салон с коляской и попросила мужа и его маму освободить место. Это позволило бы ей стать так, чтобы не мешать никому заходить в транспорт и выходить из него. Впрочем, они отказались.
- И когда эти двое начали выходить, то они швырнули коляску, в которой был маленький ребенок, в другую сторону салона. Мол, он мешает им выйти из маршрутки. После этого девушка толкнула женщину, а сын этой женщины начал таскать молодую маму за волосы.