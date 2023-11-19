На Полтавщине на мусорнике нашли младенца: ребенок в больнице, его родных ищет полиция

19 ноября стало известно, что в Полтавской области на помойке нашли младенца. Об этом сообщили полицейские, которые сразу же отправились на место происшествия.

В отделе №1 Кременчугского райуправления полиции в Глобине сообщили, что к ним обратился местный житель. Он рассказал, что на мусорнике нашел живого младенца. После полученной информации правоохранители сразу же отправились на место происшествия.

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Ребенок находится в больнице

Начальник отдела Сергей Джулай отметил, что сообщение поступило 19 ноября около 13:00. По его словам, на место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции, эксперты, кинологи, оперативники и участковые офицеры полиции и медицины.

Сергей Джулай отметил, что скорая забрала ребенка в перинатальный центр города Кременчуга. Крошка получает всю необходимую медицинскую помощь. Известно, что младенец в состоянии средней тяжести.

Правоохранители продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их цель – установить лицо, выбросившее на помойку ребенка. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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