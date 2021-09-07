На Полтавщине дети разгромили кладбище: фото разрушенных памятников
7 сентября 2021 , 22:10Читати новину українською
Источник:полиция Полтавщины
Инцидент произошел в селе Красный Луч Миргородского района. 4 сентября к правоохранителям обратилась местная жительница.
На родителей составили протоколы
Памятники на кладбище толкнули на землю и разбили. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
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Полицейские установили, что к повреждениям надгробных плит причастны 7-летние мальчишки. На их родителей уже составили 2 административных протокола из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
На Полтавщине дети разгромили кладбище
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