На Полтавщине ГБР разоблачило отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

Во время расследования дела по госизмене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Так Государственное бюро расследований на Полтавщине разоблачило масштабное отмывание средств этим российским генералом через бизнес-партнера Кивы.

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Недвижимость генерала России была оформлена на бизнес-партнеров бывшего скандального депутата, в том числе на родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Генерал отмывал деньги через гостиницы и рестораны

ГБР выявило рестораны, гостиницы, земельные участки и тому подобное. Через них генерал отмывал средства в Украине. Финансовые аферы с необоснованными активами под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур.

Причастность Ильи Кивы к указанному имуществу сейчас проверяется, а также выясняется могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

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