На Полтавщине грузовик врезался в поезд: 6 рейсов задерживают, дежурная на станции пострадала
Источник:Укрзализныця
На станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись грузовик и поезд. Из-за аварии ряд поездов в направлении Харьков-Киев задерживают.
От столкновения пострадала дежурная по переезду. Женщину ночью пришлось госпитализировать.
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Что известно о столкновении поезда и фуры
Авария произошла около трех часов ночи 30 июля. Грузовик и поезд столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на станции Решетиловка. На место сразу же выехала бригада ремонтников,
Как написали в Укрзализныце, жертв столкновения нет. Впрочем, дежурную по железнодорожному переезду пришлось госпитализировать. Более подробной информации о том, что произошло с пострадавшей, пока нет.
Какие рейсы задерживают
В Укрзализныце сообщили, что из-за ремонта пути вынужденно задерживаются 6 поездов. Для большинства рейсов задержка составляет в пределах 1 – 2 часов.
По состоянию на 07:15 30 июля опаздывают поезда:
- № 85 Новоалексеевка – Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);
- № 17 Харьков – Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь – Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
- № 38 Запорожье – Киев (задержка составила 1 час 15 минут);
- № 41 Днепр – Трускавец (задержка составила 1 час 10 минут);
- № 11 Новоалексеевка – Киев (задержка составила 1 час 10 минут).