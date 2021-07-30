На Полтавщине грузовик врезался в поезд: 6 рейсов задерживают, дежурная на станции пострадала

На станции Решетиловка, что в Полтавской области, столкнулись грузовик и поезд. Из-за аварии ряд поездов в направлении Харьков-Киев задерживают.

От столкновения пострадала дежурная по переезду. Женщину ночью пришлось госпитализировать.

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Что известно о столкновении поезда и фуры

Авария произошла около трех часов ночи 30 июля. Грузовик и поезд столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде на станции Решетиловка. На место сразу же выехала бригада ремонтников,

Как написали в Укрзализныце, жертв столкновения нет. Впрочем, дежурную по железнодорожному переезду пришлось госпитализировать. Более подробной информации о том, что произошло с пострадавшей, пока нет.

Какие рейсы задерживают

В Укрзализныце сообщили, что из-за ремонта пути вынужденно задерживаются 6 поездов. Для большинства рейсов задержка составляет в пределах 1 – 2 часов.

По состоянию на 07:15 30 июля опаздывают поезда:

№ 85 Новоалексеевка – Львов (задержка составила 3 часа 40 минут);

№ 17 Харьков – Ужгород (задержка составила 1 час 50 минут);

№ 10 Мариуполь – Киев (задержка составила 1 час 40 минут);

№ 38 Запорожье – Киев (задержка составила 1 час 15 минут);

№ 41 Днепр – Трускавец (задержка составила 1 час 10 минут);

№ 11 Новоалексеевка – Киев (задержка составила 1 час 10 минут).

, что в Николаевской области поздно вечером 28 июля во время движения загорелся поезд "Интерсити" Киев – Херсон. Вспыхнул задний отсек тягового тепловоза, к счастью обошлось без пострадавших.