На Полтавщине обнаружили нелегальный состав отравляющих веществ: фото находки

Служба безопасности Украины обнаружила в Полтавской области место несанкционированного хранения отравляющих веществ. В частности, правоохранители изъяли токсины и биологические агенты, которые являются возбудителями острых инфекционных болезней.

Спецслужба осуществляет комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту опасных химических и биологических материалов.

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На Полтавщине нашли состав отравляющих веществ

В Полтавской области сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный склад отравляющих веществ. Правоохранители изъяли токсины и биологические агенты, которые считают возбудителями острых инфекционных болезней.

Склад обустроили на одном из государственных предприятий региона.

Во время проведения следственных действий СБУ изъяла

большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,

почти 700 единиц биологических агентов,

примерно 15 литров прекурсоров,

почти 20 килограммов химикатов неустановленного происхождения.

Все изъятые вещества направили на экспертизу. Территорию объекта взяли под усиленную охрану.

Правоохранители начали уголовное дело

После находки правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, решают вопрос о дополнительной квалификации разоблаченного правонарушения по нескольким другим статьям.

На Полтавщине обнаружили нелегальный состав отравляющих веществ: Фото СБУ