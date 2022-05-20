В Лубенской общине на Полтавщине оккупанты ударили по объекту инфраструктуры
Источник:Дмитрий Лунин
Российские военные в пятницу, 20 мая, нанесли очередной ракетный удар по украинскому городу. Под огнем оккупантов оказалась Лубенская община Полтавской области.
Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают
Информацию о взрывах официально в социальных сетях подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Кстати Во время утренней тревоги в Киеве сработали силы ПВО
По его информации, российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Лубенской общине. Сообщается, что информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают.
Глава Полтавской области обещал впоследствии сообщить детали обстрела.
"Прилет" в Лубенской общине по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – впоследствии,
– написал Лунин.
Отметим, что в 12:44 в Полтавской области было объявлено о ракетной опасности. В 13:38 объявили об отбое воздушной тревоги на Полтавщине.
Россия 20 мая обстреливает украинские города
- С утра 20 мая вооруженные силы России обстреливают украинские города, в которых не ведутся активные боевые действия. Около 8 утра в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
- После этого появились первые сообщения о звуках взрывов в Киевской области. Сообщалось, что в небе над Киевщиной сработала противовоздушная оборона. Впоследствии информацию подтвердили в КГГА.
- Также российской военные нанесли ракетный удар по городу Малин, что в Житомирской области. Тревога на Житомирщине длилась около 3 часов. В результате циничного удара оккупантов по Малину повреждена почти сотня жилых домов и объект инфраструктуры. К счастью, в результате обстрела обошлось без жертв, но пострадали трое мирных людей.
- В социальных сетях сообщали, что якобы раздаются взрывы в Хмельницкой области. Однако Сергей Гамалий, глава Хмельницкой областной военной администрации, опроверг информацию об обстреле Хмельнитчины.
- Добавим, что вечером 19 мая удалось предотвратить ракетный удар по Львовской области. Вооруженные силы России попытались ударить по области, но подразделения противовоздушной обороны заметили, вероятно, крылатую ракету и предупредили ракетный удар.
Кстати – сколько ракет осталось у россиян, – оценка Ступака: смотрите видео