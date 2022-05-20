В Лубенской общине на Полтавщине оккупанты ударили по объекту инфраструктуры

Российские военные в пятницу, 20 мая, нанесли очередной ракетный удар по украинскому городу. Под огнем оккупантов оказалась Лубенская община Полтавской области.

Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают

Информацию о взрывах официально в социальных сетях подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его информации, российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Лубенской общине. Сообщается, что информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают.

Глава Полтавской области обещал впоследствии сообщить детали обстрела.

"Прилет" в Лубенской общине по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – впоследствии,

– написал Лунин.

Отметим, что в 12:44 в Полтавской области было объявлено о ракетной опасности. В 13:38 объявили об отбое воздушной тревоги на Полтавщине.

Россия 20 мая обстреливает украинские города

С утра 20 мая вооруженные силы России обстреливают украинские города, в которых не ведутся активные боевые действия. Около 8 утра в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

После этого появились первые сообщения о звуках взрывов в Киевской области. Сообщалось, что в небе над Киевщиной сработала противовоздушная оборона. Впоследствии информацию подтвердили в КГГА.

Также российской военные нанесли ракетный удар по городу Малин, что в Житомирской области. Тревога на Житомирщине длилась около 3 часов. В результате циничного удара оккупантов по Малину повреждена почти сотня жилых домов и объект инфраструктуры. К счастью, в результате обстрела обошлось без жертв, но пострадали трое мирных людей.

В социальных сетях сообщали, что якобы раздаются взрывы в Хмельницкой области. Однако Сергей Гамалий, глава Хмельницкой областной военной администрации, опроверг информацию об обстреле Хмельнитчины.

Добавим, что вечером 19 мая удалось предотвратить ракетный удар по Львовской области. Вооруженные силы России попытались ударить по области, но подразделения противовоздушной обороны заметили, вероятно, крылатую ракету и предупредили ракетный удар.

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