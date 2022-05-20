В Лубенской общине на Полтавщине оккупанты ударили по объекту инфраструктуры

20 мая 2022 , 13:47
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Дмитрий Лунин

Российские военные в пятницу, 20 мая, нанесли очередной ракетный удар по украинскому городу. Под огнем оккупантов оказалась Лубенская община Полтавской области.

Информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают

Информацию о взрывах официально в социальных сетях подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Кстати Во время утренней тревоги в Киеве сработали силы ПВО

По его информации, российские оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Лубенской общине. Сообщается, что информацию о пострадавших и разрушениях сейчас устанавливают.

Глава Полтавской области обещал впоследствии сообщить детали обстрела.

"Прилет" в Лубенской общине по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – впоследствии,
написал Лунин.

Отметим, что в 12:44 в Полтавской области было объявлено о ракетной опасности. В 13:38 объявили об отбое воздушной тревоги на Полтавщине.

Россия 20 мая обстреливает украинские города

  • С утра 20 мая вооруженные силы России обстреливают украинские города, в которых не ведутся активные боевые действия. Около 8 утра в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
  • После этого появились первые сообщения о звуках взрывов в Киевской области. Сообщалось, что в небе над Киевщиной сработала противовоздушная оборона. Впоследствии информацию подтвердили в КГГА.
  • Также российской военные нанесли ракетный удар по городу Малин, что в Житомирской области. Тревога на Житомирщине длилась около 3 часов. В результате циничного удара оккупантов по Малину повреждена почти сотня жилых домов и объект инфраструктуры. К счастью, в результате обстрела обошлось без жертв, но пострадали трое мирных людей.
  • В социальных сетях сообщали, что якобы раздаются взрывы в Хмельницкой области. Однако Сергей Гамалий, глава Хмельницкой областной военной администрации, опроверг информацию об обстреле Хмельнитчины.
  • Добавим, что вечером 19 мая удалось предотвратить ракетный удар по Львовской области. Вооруженные силы России попытались ударить по области, но подразделения противовоздушной обороны заметили, вероятно, крылатую ракету и предупредили ракетный удар.

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Автор: Михайло Гема