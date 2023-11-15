В одной из областей Украины ослабили ограничения во время воздушных тревог

Филипп Пронин сообщил, что в Полтавской области ослабили ограничения во время воздушных тревог. В частности, на территории региона не будут отключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог.

Пронин подчеркнул, что соответствующее решение принял Совет обороны Полтавщины. Новые правила вступят в силу с 17 ноября 2023 года.

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С 17 ноября в области не будет выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог. Соответствующее решение принял Совет обороны Полтавщины,

– говорится в сообщении.

Пронин подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим светомаскировки. Его временные рамки: с 23:00 до 05:00. Это означает, что уличное освещение будет выключаться в 23:00 и включать в 05:00.

Соответствующие запросы поступают от людей

В Полтавской ОВА подчеркнули, что вопрос обеспечения уличного освещения во время воздушных тревог поступал от жителей области. Люди отмечали, что им неудобно возвращаться домой в вечернее время, когда вокруг – тьма. Кроме того, в этот период гораздо труднее заметить пешеходов. Это увеличивает вероятность возникновения ДТП.

Ситуацию обсудили на заседании Совета обороны. В процессе заслушали позицию военных и правоохранителей.

Украинцам напоминают, что нужно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Нельзя игнорировать правила безопасности.