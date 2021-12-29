На Полтавщине решили вынести на референдум вопрос о легализации марихуаны

Жители поселка Великая Багачка, на Полтавщине, планируют организовать сбор подписей для вынесения на всеукраинский референдум вопрос о легализации марихуаны в Украине. Соответствующую инициативу уже зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

Как говорится на сайте ЦИК, сбор подписей продлится с 24 декабря 2021 года до 23 марта 2022 года включительно.

Важно Нашли неожиданную пользу каннабиса для детей с эпилепсией

Также 18 – 19 ноября 2021 года в Мачехах, Решетиловке, Пирятине и Глобино образовали 4 инициативные группы, которые планируют собирать подписи для вынесения на всеукраинский референдум по четырем вопросам.

На обсуждение планируют выносить следующие вопросы:

Поддерживаете ли вы продажу объектов стратегической собственности Украины? Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине? Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса? Поддерживаете ли вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся украинцам с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не больше чем 30%?

Что о проведении референдума говорит законодательство

Для начала референдума по народной инициативе нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей. Собирать их нужно в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области. В то же время нельзя на референдуме решать вопросы, которые:

прямо противоречат Конституции,

подрывают принципы защиты прав человека, независимость, суверенитет или территориальную целостность Украины.

Также на референдум нельзя выносить вопросы налогов, бюджета и амнистии. Если все нормы об инициировании референдума соблюли, то его должен объявить президент Украины своим указом.

Ранее парламент не поддержал законопроект №5596, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса. Лишь 184 народных депутата проголосовали за соответствующее решение.

Легализация марихуаны в мире / Инфографика 24 канала

Действительно ли медицинский каннабис обладает лечебными свойствами: смотрите видео