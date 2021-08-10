Остался один дома и плакал: на Полтавщине спасатели сняли ребенка с балкона

В Полтавской области 9 августа работники МЧС спасли ребенка, который остался один дома. Малыш плакал на балконе многоэтажки.

Инцидент произошел в городе Заводское на улице Озерной. Спасателям позвонила женщина, которая услышала плач ребенка.

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Ребенка сняли с балкона

Спасатели сразу прибыли на вызов. С помощью выдвижной лестницы они поднялись на балкон к малышу. Оказалось, что 6-летний ребенок был в квартире один. Его спустили и передали работникам полиции.

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