На Полтавщине ТЦК обратились в полицию: просят доставить почти 30 тысяч человек в военкоматы

В Украине все еще не приняли новый законопроект о мобилизации. Тем временем в ТЦК и СП ищут способы борьбы с уклонистами. Так, на Полтавщине обратились в полицию.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что в военкомат должны доставить около 30 тысяч человек. Обратим внимание, что соответствующая цифра актуальна по состоянию на 28 марта.

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Пожаловались на нарушителей

ТЦК и СП обратился в полицию относительно тех военнообязанных, которые совершили административные правонарушения по двум статьям:

"Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета";

"Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК,

– отметил Роман Истомин

На Франковщине разыскивают 40 тысяч человек

Об этом рассказал в интервью заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар. Он отметил, что около 40 тысяч жителей Прикарпатья официально находятся в розыске полиции за то, что не явились в военкомат.

Человек попадает в систему "Оберег", если проигнорировал повестку, не стал на учет или иным способом уклонился от призыва,

– отметил он.

В то же время он очертил проблемы, с которыми сталкивается ТЦК. По его словам, органы местного самоуправления должны осуществлять оповещение военнообязанных. Но свою задачу они не выполняют. Как отметил Боднар, порой они вообще саботируют то, что прописано в законе.

Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия оповещения своими силами,

– отмечает Боднар.

Он добавил, что в областном ТЦК приходится привлекать 70 – 80% личного состава, чтобы проводить мобилизационные мероприятия. По словам Романа Боднара, это крайняя мера, которая не приносит сотрудникам военкомата ни какой радости, ни какой материальной выгоды.