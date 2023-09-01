Полтавского фитнес-тренера, публично унижавшего военных, отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения фитнес-блогеру, обвиняемого в образе чести и достоинства военнослужащего. Предварительно известно, что полтавчанин распространил ориентировочно 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих.

Суд 1 сентября 2023 удовлетворил ходатайство следователей и прокуратуры. Кстати говоря, задержали Романа Заволоку 30 августа 2023 года 24 Канал.

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Какую меру пресечения выбрали фитнес-тренеру

Сегодня (1 сентября – 24 Канал) Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей,

– заявили в полиции.

Общественное написало, что Роман Заволока будет под стражей 60 суток. Кстати, защитница полтавчанина не позволила называть ее фамилию или показывать лицо. Однако она просила назначить меру пресечения, которая не будет связана с содержанием под стражей.