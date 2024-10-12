САП якобы требует конфисковать квартиру экс-чиновника ТЦК Полтавщины: информацию опровергли
Источник:Полтавский областной ТЦК и СП
На днях в СМИ появилась информация о том, что САП просит конфисковать квартиру экс-заместителя начальника ТЦК Полтавщины Александра Котюха. Однако в самом ТЦК опровергли эти сообщения.
Сейчас информации относительно исков к Александру Котюху, как к должностному лицу, не поступало. Об этом говорится в официальном заявлении Полтавского областного ТЦК и СП.
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В полтавском ТЦК опровергли новость
В ТЦК написали, что в медиапространстве распространяется информация, что якобы к бывшему заместителю начальника Полтавского областного ТЦК и СП полковнику Александру Котюху подает иск Высший антикоррупционный суд.
Первоисточником этой новости стало издание "Слово и Дело".
Информируем наших читателей, что полковник Александр Котюх является действующим заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП. Как должностное лицо он продолжает выполнять задачи по комплектованию Сил обороны Украины. Информации относительно исков к нему, как к должностному лицу, в Полтавский областной ТЦК и СП не поступало,
– говорится в заявлении.
Также отмечается, что "Слово и Дело" в своей новости ссылается на решение ВАКС от 8 октября, которого нет на ресурсах Высшего антикоррупционного суда и "вообще не обнаружено в информационном пространстве".
Украинцев призвали соблюдать информационную гигиену, проверять факты и доверять только официальным источникам информации.