Получили списки из военкоматов: в аэропортах россии запретили вылет тех, кому пришли повестки

Тюменский аэропорт "Рощино" официально подтвердил, что ввел ограничения на вылет из россии получивших повестку мужчин. Бежать от мобилизации россиянам становится все сложнее.

Всех мужчин, которые захотят покинуть россию во время объявленной "частичной мобилизации", теперь будут проверять. Уже есть первые "жертвы" – не прошли границу по меньшей мере 20 мужчин призывного возраста.

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В настоящее время военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка – разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина,

– цитируют заявление аэропорта российские СМИ.

Уточняют, что на рейсы внутри страны это требование вроде бы не распространяется.

В аэропортах россии уже действует запрет на выезд мужчин по спискам из военкоматов

При выезде за границу попавшим в списки россиянам отныне нужна справка из военкомата.

Предварительно СМИ сообщали, что в аэропорты российских городов, в том числе и москвы, поступили списки подлежащих мобилизации мужчин. Отмечалось, что по этим спискам уже проверяют мужчин, желающих пересечь границу.

Мол, речь идет не обо всех военнообязанных, а о людях, на имя которых уже выписаны повестки или мобилизационные распоряжения.

В частности, росСМИ со ссылкой на источник в одном из московских аэропортов сообщили, что в их аэродроме за сутки не прошли границу 20 мужчин призывного возраста.

Источник в другом аэропорту отметил, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

К слову, получать повестки начали и сами работники аэропортов – по меньшей мере 5 российских авиакомпаний и более десятка аэропортов заявили об этом. Потенциально отправить на войну против Украины могут от 50 до 80% работников отрасли.

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