Получим сотни ракет для Patriot и дальнобойные дроны: Федоров рассказал о сделке с Берлином

Украина и Германия готовят большое соглашение. В Минобороны Украины раскрыли детали. Интересно, что некоторые виды дронов будут с искусственным интеллектом.

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о пакете оборонных договоренностей будет на 4 миллиарда евро. О нем договорились во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Что получит Украина от Германии?

Наше государство сможет усилить ПВО, продолжит развивать дальнобойные способности и будет совместно производить дроны.

Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО,

– говорится в заметке Федорова.

Вторым направлением сотрудничества будет развитие Deep-strike, то есть дальнобойных ударов Украины по российским целям. Киев и Берлин договорились о 300 миллионах евро инвестиций в дальнобойные способности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.

Третье направление – производство дронов.

В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе – 5 тысяч дронов для Сил обороны,

– написал Михаил Федоров.

Украинский министр поблагодарил немецкого коллегу за лидерство и системную поддержку. По его словам, это win-win сотрудничество, то есть выгодное обеим сторонам. Оно усиливает оборону Украины и безопасность всей Европы.

Чем мидлстрайк отличается от дипстрайка? Mid-strike, более известные как middle-strike, – это поражение на среднюю глубину в тыл врага, обычно это дальность от 50 до 200 километров. А вот название "дипстрайк" (Deep Strike) указывает, что речь идет о более глубоком проникновении во вражеский тыл. Поскольку Украина постоянно совершенствует свое оружие, то цифры дальности постоянно сдвигаются. Если раньше дипстрайк начинался от 400 километров, то теперь говорят о свыше 600. Верхней границы тоже нет: 13 апреля Владимир Зеленский заявил, что наши дроны преодолевают расстояние в 1750 километров, то есть летят за Урал. Но были прецеденты поражений и за 2000 километров от Украины или даже больше.



Успешные удары Украины вглубь России в первой половине 2025 года / Инфографика "Слово и дело"



Количество дронов, запущенных по России, за первые месяцы 2026 года / Инфографика UA War Infographics

