Получим сотни ракет для Patriot и дальнобойные дроны: Федоров рассказал о сделке с Берлином
- Украина и Германия договорились об оборонных договоренностях на 4 миллиарда евро, включая поставку ракет Patriot и пусковых установок IRIS-T.
- Соглашение также предусматривает совместное производство дронов с искусственным интеллектом и инвестиции в дальнобойные способности на 300 миллионов евро.
Украина и Германия готовят большое соглашение. В Минобороны Украины раскрыли детали. Интересно, что некоторые виды дронов будут с искусственным интеллектом.
Министр обороны Михаил Федоров рассказал о пакете оборонных договоренностей будет на 4 миллиарда евро. О нем договорились во время переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Что получит Украина от Германии?
Наше государство сможет усилить ПВО, продолжит развивать дальнобойные способности и будет совместно производить дроны.
Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО,
– говорится в заметке Федорова.
Вторым направлением сотрудничества будет развитие Deep-strike, то есть дальнобойных ударов Украины по российским целям. Киев и Берлин договорились о 300 миллионах евро инвестиций в дальнобойные способности, что позволит наращивать производство украинского вооружения.
Третье направление – производство дронов.
В рамках инициативы Build with Ukraine запускаем совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. На первом этапе – 5 тысяч дронов для Сил обороны,
– написал Михаил Федоров.
Украинский министр поблагодарил немецкого коллегу за лидерство и системную поддержку. По его словам, это win-win сотрудничество, то есть выгодное обеим сторонам. Оно усиливает оборону Украины и безопасность всей Европы.
Чем мидлстрайк отличается от дипстрайка? Mid-strike, более известные как middle-strike, – это поражение на среднюю глубину в тыл врага, обычно это дальность от 50 до 200 километров. А вот название "дипстрайк" (Deep Strike) указывает, что речь идет о более глубоком проникновении во вражеский тыл. Поскольку Украина постоянно совершенствует свое оружие, то цифры дальности постоянно сдвигаются. Если раньше дипстрайк начинался от 400 километров, то теперь говорят о свыше 600. Верхней границы тоже нет: 13 апреля Владимир Зеленский заявил, что наши дроны преодолевают расстояние в 1750 километров, то есть летят за Урал. Но были прецеденты поражений и за 2000 километров от Украины или даже больше.
Успешные удары Украины вглубь России в первой половине 2025 года / Инфографика "Слово и дело"
Количество дронов, запущенных по России, за первые месяцы 2026 года / Инфографика UA War Infographics
Историческое соглашение с Германией заключают на фоне скандальных заявлений из этой страны
В конце марта генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина не имеет технологического прорыва в производстве дронов, а сами беспилотники "делают украинские домохозяйки, у них на кухне есть 3D-принтеры".
Тогда компания извинилась за слова своего руководителя, а Владимир Зеленский сказал: "Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall".
Новое скандальное заявление выдала праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Она предлагает отменить санкции против Москвы, возобновить закупки газа через трубопроводы "Северный поток" и изгнать из страны украинских беженцев. Эта партия может прийти к власти в земле Саксония-Анхальт.