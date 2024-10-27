1 тысяча гривен Зеленского: как украинцы смогут получить деньги
Стало известно, каким образом украинцы смогут получить "тысячу от Зеленского". Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев. Также он объяснил, откуда эти средства и сколько в целом планируют выплатить.
В эфире телемарафона Соболев детализировал заявление Зеленского о тысяче гривен каждому украинцу. Он сказал, что тысячу можно будет потратить в течение зимы.
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Как получить тысячу от Зеленского
Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение зимы, декабря – января – февраля. Выплаты будут поступать на карточку "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію",
– заявил Соболев.
Средства не новые – это деньги от программ Минэкономики и других министерств, которые перенаправят, потому что их не успевают освоить до конца года. Их в украинский бюджет выделили доноры, но есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы. Впрочем, "тысячу от Зеленского" можно будет задонатить.
В целом будет определенный круг, куда можно будет потратить тысячу. По мнению Соболева, это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес, ведь можно будет не только оплатить коммунальные услуги и транспорт, но и приобрести лекарства, оплатить услуги мобильной связи, купить украинские книги.
В то же время Соболев отметил: сумма в 30 миллиардов гривен, которую привели некоторые СМИ, некорректна. Окончательная сумма программы будет зависеть от количества желающих воспользоваться ею. Например, во время ковида "Е-поддержка" стоила примерно 8 миллиардов гривен.