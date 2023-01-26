Новые самолеты могут поступить в Украину одновременно с танками, – полковник ВСУ
На Западе начали обсуждать передачу Украине самолетов. Следующий "Рамштайн", который состоится 14 – 15 февраля, уже назвали "авиационным". Логичным шагом партнеров может стать решение передать нашей стране тяжелые танки вместе с авиацией.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он спрогнозировал, что в ближайшее время Украина получит от своих западных партнеров вооруженную "триаду" для выполнения наступательных действий.
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Он вспомнил, что летом прошлого года было выделено 10 миллионов долларов на подготовку наших летчиков. Срок их подготовки не более 6 месяцев. Сейчас прошло полгода, и наше политическое руководство говорит о том, что следующий "Рамштайн" будет авиационным.
"Надеемся, что к тому времени наш летный состав будет готов", – отметил эксперт.
Когда Украина может получить самолеты от западных партнеров: смотрите видео
Польша передаст свои Leopard в феврале
По его мнению, когда будет приниматься политическое решение о передаче авиатехники каких-либо видов, она сразу поступит вместе с тяжелой техникой для выполнения наступательных задач и стратегических прорывов.
Именно такая вероятная "триада" для выполнения наступательных задач – танки, боевые машины пехоты и авиация, прикрывающая все это с воздуха – обсуждается нашими партнерами для предоставления Украине,
– считает он.
По его словам, Польша сможет передать Украине свои танки Leopard предположительно в конце февраля. Германия планирует поставить нам Leopard к концу марта, как и Великобритания свои Challenger. Скорее всего, с этими танками поступит и авиация.
Западные истребители для Украины: последние новости
- Украина надеется, что следующая встреча "Рамштайн" будет авиационной. Несколько десятков F-16 могут оказать влияние на поле боя. Эти истребители нам подходят идеально, потому что это самый модернизированный самолет с точки зрения универсальности, многозадачности и использования номенклатуры оружия.
- После оглашения решения о предоставлении Украине танков Leopard 2 канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки нам истребителей. Однако советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, по всей вероятности, через некоторое время мы все же получим боевые самолеты.
- Наше государство продолжает получать военную помощь от союзников. На днях весь мир всколыхнули новости о танках Leopard и Abrams. Теперь же государства Европы активно обсуждают передачу истребителей. Впрочем, некоторые страны-члены НАТО по-прежнему опасаются эскалации, если пойдут на такой шаг.