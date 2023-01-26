Новые самолеты могут поступить в Украину одновременно с танками, – полковник ВСУ

На Западе начали обсуждать передачу Украине самолетов. Следующий "Рамштайн", который состоится 14 – 15 февраля, уже назвали "авиационным". Логичным шагом партнеров может стать решение передать нашей стране тяжелые танки вместе с авиацией.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он спрогнозировал, что в ближайшее время Украина получит от своих западных партнеров вооруженную "триаду" для выполнения наступательных действий.

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Он вспомнил, что летом прошлого года было выделено 10 миллионов долларов на подготовку наших летчиков. Срок их подготовки не более 6 месяцев. Сейчас прошло полгода, и наше политическое руководство говорит о том, что следующий "Рамштайн" будет авиационным.

"Надеемся, что к тому времени наш летный состав будет готов", – отметил эксперт.

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По его мнению, когда будет приниматься политическое решение о передаче авиатехники каких-либо видов, она сразу поступит вместе с тяжелой техникой для выполнения наступательных задач и стратегических прорывов.

Именно такая вероятная "триада" для выполнения наступательных задач – танки, боевые машины пехоты и авиация, прикрывающая все это с воздуха – обсуждается нашими партнерами для предоставления Украине,

– считает он.

По его словам, Польша сможет передать Украине свои танки Leopard предположительно в конце февраля. Германия планирует поставить нам Leopard к концу марта, как и Великобритания свои Challenger. Скорее всего, с этими танками поступит и авиация.

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