Путину дали время уйти с Юга Украины, или в феврале Украина получит F-16, – Свитан

Партнеры Украины объявили о поставках современных танков, которые очень нужны для освобождения оккупированных территорий. Пока ВСУ готовятся овладевать новой техникой, Владимиру Путину могли дать время, чтобы он вывел оккупационные войска с Юга, или Украине предоставят еще и современные самолеты.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, без должной поддержки с неба новые украинские танки будут уязвимой мишенью для российской авиации.

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Танки и самолеты взаимодополняют друг друга

Роман Свитан рассказал, что танки и бронеавтомобили, которые должна получить Украина, будут очень уязвимыми целями без прикрытия авиации.

Россияне, используя свои истребители и современные ракеты, смогут уничтожить украинскую технику.

Сама по себе броня и танки без прикрытия с воздуха – это хорошие цели для россиян. Поэтому они их просто пощёлкают, имея, например, Су-30, Су-34, Су-35 и современные типы ракет. Они смогут их на поле боя уничтожить, если будет стоять такая задача глобальная,

– сказал Свитан.

При этом, как отметил полковник ВСУ, россияне будут готовы пойти на определенные потери, но смогут достичь своей цели.

Полковник ВСУ рассказывает о необходимости самолетов для прикрытия новых танков: смотрите видео

Они пойдут на определенные потери при выполнении боевых задач, но тем не менее, они будут нацелены на уничтожение именно этих танков. Они будут прекрасно понимать их задачи, а потому смогут это сделать, они их однозначно уничтожат, если нам не дадут F-16 ", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан считает, что уже есть предварительное решение о передаче этих самолетов Украине, но Владимиру Путину дают время до второй встречи в формате "Рамштайн", чтобы он вывел оккупационные войска из Херсонской и Запорожской областей.

"Дают еще время, а уже в середине февраля будет принято решение по F-16 и, скорее всего, одномоментной передачи танков и авиационной составляющей", – сказал летчик-инструктор.

Что известно о возможной передаче F-16 Украине: главное