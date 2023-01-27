Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, без належної підтримки з неба нові українські танки будуть вразливою мішенню для російської авіації.

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Танки та літаки взаємодоповнюють одне одного

Роман Світан розповів, що танки та різноманітні бронеавтомобілі, які має отримати Україна, будуть дуже вразливими цілями без прикриття авіації.

Росіяни використовуючи свої винищувачі та сучасні ракети, зможуть знищити українську техніку.

Сама по собі броня й танки без прикриття з повітря – це хороші цілі для росіян. Тому вони їх просто полускають маючи, наприклад, Су-30, Су-34, Су-35 та найсучасніші типи ракет. Вони зможуть їх на полі бою знищити, якщо буде стояти така задача глобальна,

– сказав Світан.

При цьому, як зазначив полковник ЗСУ, росіяни будуть готовими піти на певні втрати, але зможуть досягти своєї мети.

Полковник ЗСУ розповідає про необхідність літаків для прикриття нових танків: дивіться відео

"Вони підуть на певні втрати при виконанні бойових завдань, але тим не менш, вони будуть націлені на знищення саме цих танків. Вони будуть чудово розуміти їхнє завдання, а тому зможуть це зробити, вони їх однозначно знищать, якщо нам не дадуть F-16", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан вважає, що вже є попереднє рішення про передачу цих літаків Україні, але Владіміру Путіну дають час до другої зустрічі у форматі "Рамштайн", щоб він вивів окупаційні війська з Херсонської та Запорізької областей.

"Дають ще час, а вже в середині лютого буде прийнято рішення по F-16 й, скоріш за все, одномоментної передачі танків та авіаційної складової", – сказав льотчик-інструктор.

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