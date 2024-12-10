Есть ли у Зеленского Telegram на личном телефоне: журналисты NYT раскрыли детали

Владимир Зеленский имеет более 700 тысяч подписчиков в телеграм-канале, где ежедневно информирует о ситуации на фронте и политических событиях. Однако на личном телефоне президента Украины нет этого приложения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Зеленский обеспокоен, – в Офисе президента об угрозе со стороны Telegram

Почему Зеленский удалил Telegram со своего телефона

Журналисты NYT сообщили, что на личном телефоне Зеленского нет мессенджера Telegram. Президент Украины удалил его из соображений безопасности после того, как в 2022 году разведка предупредила украинского президента о риске российского влияния на приложение, основателем которого является уроженец России Павел Дуров.

В СМИ добавили, что Telegram является очень популярным, но сейчас – под угрозой. Украинские чиновники обеспокоены, что в отличие от других социальных сетей, приложение не имеет алгоритма, который бы определял, что потребляют пользователи, ведь Россия чаще использует телеграм-каналы как инструменты для шпионажа и распространения дезинформации.

К слову, аналитик Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли рассказал, что пользуется Telegram, ведь на временно оккупированных территориях у него остались родные. Сейчас этот мессенджер – единственный способ связи с ними.

Журналисты добавили, что в Украине Telegram начал набирать популярность в 2017 году, когда российская сеть "ВКонтакте" была заблокирована. В 2019 году популярность приложения возросла, ведь во время президентской кампании команда Зеленского умело использовала телеграм-каналы для связи с избирателями.

Впрочем, в 2022 году, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения, украинская разведка предупредила Зеленского об угрозах приложения. Так, украинские разведчики заявили, что существует риск российского влияния, однако он не требует полного запрета мессенджера.

Тогда президент, учитывая угрозу кибератак, удалил приложение.