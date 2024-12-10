Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Важливо Telegram погодився на співпрацю з наглядовими органами й почне видаляти деякий контент

Чому Зеленський видалив Telegram зі свого телефону

Журналісти NYT повідомили, що на особистому телефоні Зеленського немає месенджера Telegram. Президент України видалив його з міркувань безпеки після того, як у 2022 році розвідка попередила українського президента про ризик російського впливу на застосунок, засновником якого є уродженець Росії Павло Дуров.

У ЗМІ додали, що Telegram є дуже популярним, але нині – під загрозою. Українські чиновники занепокоєні, що на відміну від інших соціальних мереж, застосунок немає алгоритмів, який би визначав, що споживають користувачі, адже Росія частіше використовує телеграм-канали як інструменти для шпигування та поширення дезінформації.

До слова, аналітик Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі розповів, що користується Telegram, адже на тимчасово окупованих територіях у нього залишилися рідні. Нині цей месенджер – єдиний спосіб зв'язку з ними.

Журналісти додали, що в Україні Telegram почав набирати популярності у 2017 році, коли російська мережа "ВКонтактє" була заблокована. У 2019 році популярність застосунку зросла, адже під час президентської кампанії команда Зеленського вміло використовувала телеграм-канали для зв'язку з виборцями.

Втім, у 2022 році, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення, українська розвідка попередила Зеленського про загрози застосунку. Так, українські розвідники заявили, що існує ризик російського впливу, проте вона не вимагає повної заборони месенджера.

Тоді президент, враховуючи загрозу кібератак, видалив застосунок.