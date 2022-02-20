Слова поддержки выразил телеканал Mtavari Arkhi. Его ведущая в прямом эфире заговорила на украинском языке.

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Как сказала ведущая, сейчас Украина и Грузия объединены как никогда.

Помним, что у нас есть общий враг, и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим,

– подчеркнула ведущая.

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Что известно о российско-грузинской войне

Все началось с того, что 7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию. Они пересекли границу страны через Рокский тоннель.

Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных грузинская армия вошла в Цхинвал и начала там спецоперацию.

Следует отметить, что россияне незаконно вторглись в Грузию . Это произошло по меньшей мере на 19 – 20 часов раньше, чем началась грузинская операция.

. Это произошло по меньшей мере на 19 – 20 часов раньше, чем началась грузинская операция. В то же время, официально Москва утверждает, что ее военные якобы зашли в Грузию только 8 августа. То есть, уже после начала операции в Цхинвальском регионе.

Какие страны поддержали Украину

На фоне обострения на Донбассе многие страны ЕС и США поддержали Украину. И эта поддержка заключалась не только в словах, но и в конкретных шагах, включая предоставление военной помощи и передачу вооружения. Как сказал Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, трудно назвать все страны, которые помогают Украине.

Президент отметил, что Польша, страны Балтии, Литва, Эстония, Латвия, Молдова лучше всего знают историю Советского Союза и понимают, с какими рисками сталкивается сейчас Украина.

Обратите внимание! Ситуация на Донбассе начала обостряться 17 февраля. Тогда оккупанты били по позициям наших защитников 60 раз. С этого времени количество обстрелов постоянно увеличивается. 18 февраля их было 66, а 19 февраля – уже 136.

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