Слова підтримки висловив телеканал Mtavari Arkhi. Його ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою.

Важливо Україна свій іспит склала, тепер черга Заходу, – Дуда про євроатлантичну інтеграцію

Як сказала ведуча, зараз Україна та Грузія об'єднані як ніколи.

Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов’язково переможемо,

– наголосила ведуча.

На грузинському ТБ підтримали Україну: дивіться відео

Що відомо про російсько-грузинську війну

Все почалося з того, що 7 серпня 2008 року російські регулярні війська вдерлися у Грузію. Вони перетнули кордон країни через Рокський тунель.

Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових грузинська армія увійшла до Цхінвалі й почали там спецоперацію.

Варто зауважити, що росіяни незаконно вдерлися до Грузії. Це сталося щонайменше на 19 – 20 годин раніше, ніж почалася грузинська операція.

Це сталося щонайменше на 19 – 20 годин раніше, ніж почалася грузинська операція. Водночас офіційно Москва стверджує, що її військові нібито зайшли в Грузію лише 8 серпня. Тобто вже після початку операції в Цхінвальському регіоні.

Які країни підтримали Україну

На тлі загострення на Донбасі багато країн ЄС та США підтримали Україну. І це підтримка полягала не лише в словах, але й в конкретних кроках, зокрема наданні військової допомоги та передачі озброєння. Як сказав Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової ситуації, важко перелічити всі країни, які допомагають Україні.

Президент зауважив, що Польща, країни Балтії, Литва, Естонія, Латвія, Молдова чи не найкраще знають історію Радянського Союзу і розуміють, з якими ризиками стикається зараз Україна.

Зверніть увагу! Ситуація на Донбасі почала загострюватися 17 лютого. Тоді окупанти гатили по позиціях наших захисників аж 60 разів. Відтоді кількість обстрілів постійно збільшується. 18 лютого їх було 66, а 19 лютого – вже 136.