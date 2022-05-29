Помните, сколько жизней отдано за столицу, – Зеленский обратился к киевлянам
29 мая 2022 , 20:36Читати новину українською
Сегодня вся Украина поздравляет жителей столицы с Днем Киева. Городу удалось устоять под давлением рашистов, мечтавших захватить его в считанные дни.
На 95-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам. Среди прочего он поздравил Киев, празднующий 1540-летие.
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