"Помните – вас видят, за вами следят": "азовцы" предупредили оккупантов на Харьковщине

Украинские защитники продолжают выявлять и ликвидировать российских оккупантов. Уйти от ответственности за нападение на Украину не удастся никому.

Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Безумные потери не стали для них уроком, хотя враг пытается всячески избегать встреч с украинскими героями.

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Предупреждение "азовцев"

Бойцы "Азова" показали видео, как они обнаруживают и ликвидируют российских оккупантов в Харьковской области.

Оккупанты, пришедшие на Харьковщину, помните – вас видят, за вами следят. И "Азов" занимается тем, чтобы никто из вас никуда не сбежал,

– предупредили врага украинские бойцы.

Видео обнаружения и ликвидации оккупантов в Харьковской области:

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