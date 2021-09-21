Помог России захватить воздушное пространство Крыма: СБУ задержала предателя
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины задержала на Херсонщине мужчину, который помогал россиянам захватить воздушное пространство Крыма. Он был так называемым заместителем "директора" захваченного оккупантами аэропорта "Симферополь".
Более того, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов. Например, регионального подразделения "Крымаэроруха".
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Мужчину завербовали россияне еще до оккупации
Задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году его завербовали российские спецслужбы. Он получил паспорт России.
Во время аннексии полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "Самообороны Крыма".
СБУ задержала предателя / Фото СБУ
Мужчину подозревают в госизмене
Задержанному сообщили о подозрении в Госизмене и в участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
Задержание злоумышленника / Фото СБУ
СБУ задержала российского пропагандиста
Ранее в аэропорту "Борисполь" СБУ задержала пророссийского пропагандиста. Его ловили еще с лета 2020 года. Дело в том, что после объявления подозрения он сбежал.
Когда скрывался от следствия, злоумышленник продолжал вести подрывную деятельность в ютубе и в телеграм-каналах. Теперь ему "светит" от 5 до 10 лет заключения.