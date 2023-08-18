Непубличные визиты: помогает ли Красный Крест в освобождении гражданских заложников

Доступ к гражданским заложникам очень ограничен. Они не могут быть пленниками. Гражданских нельзя содержать в тюрьмах. В то же время российские оккупанты часто пытаются обвинить их противодействия войне.

На основе этого враг удерживает людей. Узнать, где они находятся, сейчас очень трудно. Кроме того, положение людей усложняет то, что их нельзя обменивать на российских военных.

Обратите внимание Самое страшное событие – это "прием", – украинский заложник о попадании в русский плен

Мы обмениваем только военнослужащих на военнослужащих, поскольку это прописано в Женевских конвенциях и международном праве,

– говорится в сообщении.

Как действует Красный крест

Александр Власенко – представитель Международного комитета Красного Креста в Украине – заявил, что посещение военнопленных происходит непублично. Цель – получить широчайший доступ к людям, которых удерживают незаконно. Кроме того, не разглашают детали о зафиксированных нарушениях.

Доступ к военнопленным на сегодня – приоритет для МККК.

Украинцам анонсировали хорошие новости

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – подчеркнул, что работа над последующими обменами пленных продолжается.

"Работа над следующими продолжается. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но, конечно, работы еще очень и очень много", – заявил Юсов.

Ждем хороших новостей и готовимся писать об этом.