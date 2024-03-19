Главное управление разведки Министерства обороны Украины способствует деятельности российских добровольческих формирований "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон" на территории России, которые ведут борьбу против путинского режима.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в етеире национального телемарафона. По его словам, это обязанность Украины. Он объяснил, почему так считает.

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"Эти люди (российские добровольческие подразделения) пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", – заявил Андрей Юсов.

Боевые действия на территории России продолжаются

Ранее руководитель штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" рассказал, что сейчас "идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения" в приграничных с Украиной регионах России.

По его словам, российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

Это дает свои плоды