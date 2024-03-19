Помогает ли Украина российским добровольцам: в ГУР указали на важные моменты
Главное управление разведки Министерства обороны Украины способствует деятельности российских добровольческих формирований "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон" на территории России, которые ведут борьбу против путинского режима.
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в етеире национального телемарафона. По его словам, это обязанность Украины. Он объяснил, почему так считает.
Смотрите также Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон
"Эти люди (российские добровольческие подразделения) пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", – заявил Андрей Юсов.
Боевые действия на территории России продолжаются
Ранее руководитель штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" рассказал, что сейчас "идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения" в приграничных с Украиной регионах России.
По его словам, российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.
Это дает свои плоды
- Деятельность добровольческих формирований на территории России заставила российского диктатора отреагировать на события и реально взглянуть на ситуацию с безопасностью в его стране. Так, сегодня, 19 марта Путин выступая на коллегии ФСБ рассказал, якобы Россия продолжает "укрепление границы" – особенно в районах, где проходят боевые действия.
- Российский президент пытался успокоить народ, придумывая басни о доукомплектовании пограничников и современном оружии.
- При этом российский диктатор очевидно осознает, как эти события подрывают его авторитет и какую угрозу представляют.