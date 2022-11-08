Северная Корея открестилась от поставок России оружия для войны в Украине

Россия решила взять себе в союзники Северную Корею – самый диктаторский режим в современном мире. Однако сообщники лидера КНДР отрицают любые соглашения с Кремлем и поставки оружия путинским солдатам.

Ранее американское издание Reuters сообщало о возможных соглашениях между российским и корейским диктаторами. В минобороны Ким Чен Ына решили ответить на эти обвинения.

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Поставляла ли КНДР артиллерию России

Чиновник министерства обороны Северной Кореи сказал, что у его государства нет никаких вооруженных соглашений с Россией и не планирует их заключать. Он также назвал информацию о передаче Кремлю артиллерии "слухами" и начал катить бочку на Белый дом.

Мы расцениваем такие шаги США (распространение информации о передаче оружия – 24 канал) как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконную "резолюцию о санкциях" (Совета Безопасности ООН) против Северной Кореи,

– сказал сообщник Ким Чен Ына.

Заявления о том, что кто-то пытается "дискредитировать КНДР", звучат очень странно, поскольку эта страна и ее лидер все сделали для того, чтобы получить титул самого кровавого современного мирового режима.

Хотя, очевидно, это ненадолго – Путин делает все, чтобы занять пьедестал "жесточайшего диктатора", вместо Ким Чен Ына. К тому же из-за возможных соглашений Путина с представителями КНДР изоляция России будет только расти.

Возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и КНДР.

Не стоит расценивать заявления Пхеньяна как чистую правду, поскольку фактические данные свидетельствуют противоположное тому, что озвучивают официальные лица Северной Кореи. Проект 38 North, следящий за развитием событий в КНДР, написал , что впервые за многие годы зафиксировали движение поездов из Кореи в Россию. Вероятно, с помощью железной дороги Пхеньян передавал путинским солдатам артиллерийские установки и другие виды вооружения.

Напомним, политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал , какие страны могут присоединиться к России в войне против нашего государства. Известно, что Москве помогает Иран и КНДР, однако есть другие "кандидаты", которые могут помогать мировому злу и российской армии уничтожать украинцев.

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