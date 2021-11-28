Помогали нелегалам: в Австрии арестовали 15 человек, среди них есть украинцы

Австрийские правоохранители арестовали 15 человек, которых подозревают в незаконном ввозе мигрантов. Среди них – граждане Молдовы, Украины и Узбекистана.

Полицейские Австрии установили, что для ввоза нелегальных мигрантов в страну злоумышленники использовали 14 транспортных средств.

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Полиция провинции Нижняя Австрия заявила, что в октябре начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляло мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию к северо-восточному краю Австрии.

Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.

Злоумышленники неплохо зарабатывали

15 подозреваемых в контрабанде – граждане Молдовы, Украины и Узбекистана – за это время успели незаконно перевести примерно 700 мигрантов. За свои услуги они брали 4000 – 5000 евро с человека за поездку. Если перевести это в гривны, то получается 122,6 – 153,3 тысячи.

Контрабандистов вербовали в их странах через объявления в социальных сетях, где предлагали работу водителями за 2000 – 3000 евро в месяц.

Кризис на польско-белорусской границе

Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.

Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.

Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.

Из сотен мигрантов примерно треть запросили убежище в Австрии. Те, кого удалось задержать, рассказали, что они планировали перебраться в Германию.