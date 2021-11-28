Помогали нелегалам: в Австрии арестовали 15 человек, среди них есть украинцы
Источник:DW
Австрийские правоохранители арестовали 15 человек, которых подозревают в незаконном ввозе мигрантов. Среди них – граждане Молдовы, Украины и Узбекистана.
Полицейские Австрии установили, что для ввоза нелегальных мигрантов в страну злоумышленники использовали 14 транспортных средств.
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Полиция провинции Нижняя Австрия заявила, что в октябре начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляло мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию к северо-восточному краю Австрии.
Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.
Злоумышленники неплохо зарабатывали
15 подозреваемых в контрабанде – граждане Молдовы, Украины и Узбекистана – за это время успели незаконно перевести примерно 700 мигрантов. За свои услуги они брали 4000 – 5000 евро с человека за поездку. Если перевести это в гривны, то получается 122,6 – 153,3 тысячи.
Контрабандистов вербовали в их странах через объявления в социальных сетях, где предлагали работу водителями за 2000 – 3000 евро в месяц.Обратите внимание! Из сотен мигрантов примерно треть запросили убежище в Австрии. Те, кого удалось задержать, рассказали, что они планировали перебраться в Германию.
Кризис на польско-белорусской границе
- Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.
- Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.
- Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.