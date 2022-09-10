Немалую роль в контрнаступлении сыграли американские ракеты HARM, – Воздушные силы ВСУ

Важную роль в контрнаступлении ВСУ в Харьковской и Херсонской областях сыграли американские ракеты AGM-88 HARM. Они помогли уничтожить или погасить системы ПВО российских оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее военный эксперт Игаль Левин в эфире 24 канала, обсуждая ситуацию в Балаклее, отмечал, что военные теоретики утверждали, что молниеносный прорыв на 50 километров фактически невозможно совершить без полного преимущества в воздухе. Однако ВСУ удалось осуществить такую операцию в Харьковской области без полного контроля неба.

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Серьезно помогли ракеты HARM

По словам Юрия Игната, при таких операциях, конечно, лучше было бы иметь полный контроль в воздухе. Однако в случае ВСУ все было несколько иначе. Контроль в небе достигался благодаря ПВО.

Эти 50 километров – не такое большое расстояние для наших средств ПВО. Комплексы С-300 имеют дальность применения 75 км. У противника есть и более мощные системы типа С-400, которые могут поражать значительно большие дистанции, –

отметил Игнат.

По его словам, немалую роль в контрнаступлении сыграли американские ракеты HARM, которые "охотятся" на средства ПВО. Оккупанты были вынуждены даже отключать радары.

"Контроль в небе над воздушным пространством обеспечивает не только истребительная авиация, но и средства ПВО. Ракеты HARM, которые сегодня адаптированы к нашим истребителям, сделали свое дело. Они выключили систему ПВО противника или уничтожили ее на определенных участках фронта, что позволяет ударной авиации развязать руки", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, не стоит забывать о западной артиллерии, которая помогает украинским войскам уничтожать враждебные цели. Это буквально позволяет "ювелирно вырезать оказавшиеся на нашей территории раковые опухоли".

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Добавим, Юрий Игнат уже подчеркивал, что в Украине создали уникальную систему ПВО, которой вообще нет больше нигде в мире. Военные совмещают разные системы, позволяющие сбивать российские ракеты и держать небо под контролем.