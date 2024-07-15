Несколько нюансов: сможет ли Польша помочь защитить небо Запада Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью для украинских медиа заявил, что Альянс поддерживает Украину, но не будет непосредственно участвовать в войне. Однако сбитие российских целей ПВО Польши очень бы помогло Украине.

Такое мнение 24 Канала высказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что россияне не могли бы определять, кто именно сбил их цель. ПВО Украины же могло бы быть переброшено в другие регионы для лучшей работы.

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Сможет ли Польша помочь защитить небо Запада Украины

По словам авиационного эксперта, если говорить об уничтожении российских целей, а именно крылатых ракет и дронов, то есть нюансы.

России будет очень сложно определить, что цель будет уничтожена именно воздушными силами Польши. Особенно, если комплексы противовоздушной обороны будут расположены на границе с Украиной. В таких случаях россиянам не поможет даже радиоэлектронная разведка.

Кроме этого, польские Patriot, которые развернут на границе, не будут сбивать цели на расстоянии дальше, чем 100 километров.

Здесь говорится о небольшом спектре применений. Если вспомнить прошлые события, цели в приграничных регионах с Польшей, то количество ракет и дронов было гораздо меньше, чем общее количество, которую Россия использует,

– подчеркнул Долинце.

Именно поэтому польская противовоздушная оборона могла бы помочь Украине, наше ПВО могла бы быть немного освобождена, учитывая нагрузки, и перемещена в Центр, Востока или Севера Украины.

По политической плоскости, то авиационный эксперт рассказал, что сейчас об этом уже ведутся дискуссии и обсуждения.

Рано или поздно такая модель работы взаимодействия используется,

– отметил Долинце.