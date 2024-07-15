Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що росіяни не могли б визначати, хто саме збив їхню ціль. ППО України ж могло б бути перекинуте в інші регіони для кращої роботи.

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Чи зможе Польща допомогти захистити небо Заходу України

За словами авіаційного експерта, якщо говорити про знищення російських цілей, а саме крилатих ракет та дронів, то є нюанси.

Росії буде дуже складно визначити, що ціль буде знищена саме повітряними силами Польщі. Особливо, якщо комплекси протиповітряної оборони будуть розташовані на кордоні з Україною. В таких випадках росіянам не допоможе навіть радіоелектронна розвідка.

Крім цього, польські Patriot, які розгорнуть на кордоні, не будуть збивати цілі на відстані дальше, ніж 100 кілометрів.

Тут мовиться про невеликий спектр застосувань. Якщо згадати минулі події, цілі в прикордонних регіонах з Польщею, то кількість ракет та дронів була набагато менша, ніж загальна кількість, яку Росія використовує,

– наголосив Долінце.

Саме тому польська протиповітряна оборона могла б допомогти Україні, наше ППО могла б бути трішки звільнена, з огляду на навантаження, та переміщена до Центру, Сходу чи Півночі України.

Щодо політичної площини, то авіаційний експерт розповів, що зараз про це вже ведуться дискусії та обговорення.

Рано чи пізно така модель роботи взаємодії використається,

– зазначив Долінце.