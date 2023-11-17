Как стать "помощником Николая" для детей и защитников: два важных проекта от благотворительного фонда

Благотворительный фонд "Крылья надежды" запустил проекты для поддержки больных детей и полевых медиков. Организаторы просят приобщиться всех неравнодушных по случаю грядущего Дня святого Николая.

Руководитель благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская рассказала 24 Каналу детали. По ее словам, фонд позиционирует себя как медицинский, поэтому и помогает прежде всего людям с болезнями и ранениями.

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"Терапия радостью"

Проект "Терапия радостью" направлен на психологическую помощь тяжелобольным детям.

Дети являются детьми и, несмотря на болезни, они не должны терять детство. У них должны быть обычные детские радости, положительный настрой, ведь от этого на 50% зависит успешность и скорость лечения,

– подчеркнула Липская.

В рамках "Терапии радостью" в больницах проводят творческие занятия с детьми и приглашают клоунов. Кроме того, используют "коробки храбрости", из которых дети могут взять себе подарок за мужество после какой-либо процедуры.

"Это переключает внимание детей из самой манипуляции – и они меньше боятся, менее травматически проходит процедура", – пояснила Липская.

Чтобы функционировала "Терапия радостью" в трех львовских больницах и еще нескольких вне области, нужно 1 200 000 гривен в год – примерно 100 тысяч в месяц.

Реквизиты

"Защита защитников"

Наименование: БФ КРИЛА НАДІЇЕГРПОУ: 35620901IBAN:UA733052990000026005041005761АО КБ "ПриватБанк"

Проект "Защита защитников" направлен на помощь полевым медикам в спасении раненых военных. Фонд собирается приобрести и передать 500 медицинских рюкзаков и носилки-волокуши, позволяющие меньшим количеством людей эвакуировать раненого.

Рюкзак стоит 4 250 гривен, а носилки – 6 500 гривен. Один комплект ношей, рюкзака и немножко такмеда – это 15 тысяч гривен.

Реквизиты

День святого Николая: что нужно знать

Поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь, изменились даты христианских праздников. В частности, День святого Николая в 2023 году будут праздновать 6 декабря.

Важно не путать Николая и Деда Мороза, ведь последний – российский персонаж, еще и не всегда положительный. А вот Николай был реальным человеком и в течение своей жизни делал добрые дела.

Детям всех возрастов можно интересно объяснить, существует ли святой Николай. Самым маленьким понравится история о волшебной книге, в которую он записывает хорошие и плохие поступки, а потом решает, дарить ли подарок.

Наименование: БФ КРИЛА НАДІЇЕГРПОУ: 35620901IBAN: UA733052990000026007011001168АО КБ "ПриватБанк"