Однако, российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский в эфире 24 Канала опроверг эту информацию. По его словам, как только законопроект поставят на голосование в Палате Представителей, его сразу одобрят.
Не пропустите Супервторник в США: сюрприз от Хейли, какие шансы у Трампа и что это значит для Украины
Отвечая на вопрос, могут ли в США одобрить пакет военной помощи Украине после предвыборной кампании, Андрей Пионтковский ответил коротко.
Нет, не правильно понимаете,
– подчеркнул он.
Что препятствует одобрению помощи
Пионтковский рассказал, что торможение происходит из-за того, что многие республиканцы напуганы Дональдом Трампом. Экс-президент США, который завладел Национальным комитетом Республиканской партии, имеет в руках инструмент – праймериз. Республиканцы также должны пройти через выборы.
Они готовы помочь Украине, но они боятся разозлить Трампа. Потому что знают, что он контролирует все процессы в праймериз, поэтому может нагнать в смотровой округ свою банду сторонников, чтобы затруднить их прохождение через "сито" праймериз. Боязливость республиканцев совсем их не красит,
– отметил российский публицист.
Есть альтернативный вариант
Пионтковский объяснил, что республиканцы и демократы обдумывают пути одобрения помощи для Украины в Палате представителей мимо преграды – спикера Майка Джонсона, который отказался ставить на голосование одобренный в Сенате пакет. Ведь как только его поставят на голосование, за него сразу проголосуют.
Оптимальный вариант, который обсуждают законодатели нижней палаты Конгресса, заключается в применении discharge petition – процедуры, которая позволяет вынести вопрос на голосование в обход комитетов и спикера.
Для применения discharge petition нужно собрать подписи простого большинства членов Палаты представителей, то есть 218. У демократов уже есть петиция с 213 подписями, которую они готовили в 2023 году во время дискуссий по повышению лимита государственного долга США.
Поэтому, для успеха discharge petition демократам в нижней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой нескольких республиканцев. Для них – это политический риск, поскольку они открыто выступают против своего руководства.
Хитрый Джонсон продолжает свою предательскую игру. Он успокаивает демократов и сторонников Украины: "Да нет, я за Украину. Просто надо принять более важные законы",
– сказал российский публицист из США.
"Есть две позиции: с одной стороны, Джонсон говорит: "Поставлю Украину на голосование в середине марта – в начале апреля, никаких процедур не надо", а с другой – люди собирают подписи для discharge petition. Как только соберут необходимое количество подписей, закон немедленно поставят на голосование и он будет принят", – добавил он.
В США тормозят одобрение помощи Украине
- Еще в феврале Сенат Соединенных Штатов поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Документ предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов. Далее Палата представителей Конгресса, которая состоит из 100 членов, должна была бы проголосовать за его окончательное принятие.
- Впрочем, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил, что пока не будет выносить на голосование вопрос продолжения военной и финансовой помощи Украине. Ведь он раскритиковал пакет за исключение положений о безопасности границ.
- 15 февраля Палата представителей ушла на каникулы и не проголосовала за пакет помощи. Уже 28 февраля конгрессмены вернулись к работе.
- Незадолго до этого президент США Джо Байден собрал лидеров Конгресса в Белом доме. После переговоров Майк Джонсон заявил, что прежде всего надо заботиться о "потребностях Америки", однако добавил, что "своевременно" вынесет на голосование продолжение помощи Украине.