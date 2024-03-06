Утім, російський публіцист зі Сполучених Штатів Америки Андрій Піонтковський в етері 24 Каналу спростував цю інформацію. За його словами, щойно законопроєкт поставлять на голосування у Палаті Представників, його одразу схвалять.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть у США схвалити пакет військової допомоги Україні після передвиборчої кампанії, Андрій Піонтковський відповів коротко.

Ні, не правильно розумієте,

– підкреслив він.

Що перешкоджає схваленню допомоги

Піонтковський розповів, що гальмування відбувається через те, що багато республіканців налякані Дональдом Трампом. Експрезидент США, який заволодів Національним комітетом Республіканської партії, має в руках інструмент – праймеріз. Республіканці також повинні пройти через вибори.

Вони готові допомогти Україні, але вони бояться розлютити Трампа. Бо знають, що він контролює всі процеси в праймеріз, тому може нагнати в оглядовий округ свою банду прихильників, щоб утруднити їхнє проходження через "сито" праймеріз. Боязкість республіканців зовсім їх не прикрашає,

– зазначив російський публіцист.

Є альтернативний варіант

Піонтковський пояснив, що республіканці та демократи обмірковують шляхи схвалення допомоги для України в Палаті представників повз перепону – спікера Майка Джонсона, який відмовився ставити на голосування схвалений в Сенаті пакет. Адже щойно його поставлять на голосування, за нього одразу проголосують.

Оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Для застосування discharge petition потрібно зібрати підписи простої більшості членів Палати представників, тобто 218. У демократів уже є петиція з 213 підписами, яку вони готували у 2023 році під час дискусій щодо підвищення ліміту державного боргу США.

Тож, для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них – це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва.

Хитрий Джонсон продовжує свою зрадницьку гру. Він заспокоює демократів та прихильників України: "Та ні, я за Україну. Просто треба ухвалити більш важливі закони",

– сказав російський публіцист зі США.

"Є дві позиції: з одного боку, Джонсон каже: "Поставлю Україну на голосування в середині березня – на початку квітня, жодних процедур не треба", а з іншого – люди збирають підписи для discharge petition. Щойно зберуть необхідну кількість підписів, закон негайно поставлять на голосування та він буде прийнятий", – додав він.

У США гальмують схвалення допомоги Україні