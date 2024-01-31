Пять лидеров ЕС требуют усилить поддержку Украины и называют это "вопросом жизни и смерти"

Пять лидеров государств-членов Европейского Союза требуют усиления помощи для нашего государства. Они написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки.

Речь идет о заявлении от канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании и Чехии – Метте Фредериксена и Петера Фиала соответственно. Вместе с ними обратились премьер Эстонии Кая Каллас и глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Смотрите также Кардинальный поворот, который нам выгоден, – Фурса рассказал, как изменилась позиция партнеров

Лидеры ЕС обнародовали коллективное обращение

Лидеры правительств пяти стран настаивают, что Евросоюз и его государства-члены должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку.

Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет достичь успеха в защите от российской агрессии,

– говорится в их письме.

По их словам, это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Лидеры отметили, что это должно оставаться коллективным усилием.

В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда – мы не достигли этой цели,

– говорится в обращении.

В своем письме чиновники настаивают на поиске путей ускорения предоставления обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия.

Такие планы требуют расширения промышленных мощностей с помощью рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов Европейского Союза.

Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых женщин и мужчин украинских Вооруженных Сил – вопрос жизни и смерти,

– отметили лидеры.

Они также отметили, что Россия никого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас. По словам лидеров, если Украина проиграет, долгосрочные последствия и затраты будут гораздо выше для всей Европы.

Ранее Олаф Шольц уже обращался к ЕС относительно помощи Украине