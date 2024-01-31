Об этом 24 Каналу заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя состояние и значение финансовой помощи Киеву. Как известно, на позицию западных лидеров повлияла угроза открытого противостояния с Россией, если Украина падет.

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"Теперь идут разговоры, что надо усилить поддержку, потому что если Украина падет, то это приведет к нападению России на ЕС. Это кардинальный поворот, который нам очень выгоден", – подчеркнул Фурса.

Именно такими заявлениями европейские политики обосновывают своему населению, что нужно помогать Украине. Особенно на фоне задержания помощи от США из-за внутриполитического кризиса.

Уже можно увидеть, что военная поддержка именно от ЕС увеличивается. Еще не известно, что будет от Испании, Италии и Франции, но даже без их участия сумма уже составляет 15 миллиардов евро.

Без западной поддержки украинская экономика коллапсирует

Находясь в состоянии полномасштабной войны, Украина смогла сохранить макроэкономическую стабильность. На данный момент можно говорить о росте экономики, минимальной инфляции, стабильном курсе валют. Более того, в стране даже не повысили налоги.

Это все благодаря нашим партнерам, благодаря западной поддержке. Поэтому если эту поддержку забрать, то все это будет разрушено и через полгода мы увидим очень-очень плохую экономическую ситуацию,

– констатировал Фурса.

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